Kreisfeuerwehrtag in Waldsee mit Grand Malör, Vorführungen und Kinderprogramm Wehreinheit feiert 175-jähriges Bestehen

Waldsee. Ein ganzes Wochenende lang mit guter Musik Feiern, verschiedene Einsatzfahrzeuge bewundern und Vorführungen erleben: Auch in diesem Jahr bietet der Kreisfeuerwehrtag wieder ein buntes Programm für Jung und Alt.

Die Feier der verschiedenen Feuerwehren aus dem Rhein-Pfalz-Kreis findet vom 11. bis 13. August in der Sommerfesthalle Waldsee statt, wo die Wehreinheit Waldsee der Feuerwehr VG Rheinauen den Tag diesmal ausrichtet – und zugleich ihren 175. Geburtstag feiert.

„Dieser besondere Tag ist nicht nur ein schöner Anlass zum Feiern – er gibt auch Einblick in die wertvolle Arbeit und den unermüdlichen Einsatz unserer Feuerwehrleute“, betont der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner. „Rund um die Uhr stehen sie für Notfälle bereit und sorgen so für unsere Sicherheit. Mit diesem Einsatz und ihrem Mut, aber auch mit ihrem Sinn für Verantwortung und Solidarität sind sie ein Vorbild für uns alle.“

Die Wehreinheit Waldsee richtet in diesem Jahr nicht nur den Kreisfeuerwehrtag aus, sie feiert zugleich ein besonderes Jubiläum: Bereits seit dem Jahr 1848 – und damit seit 175 Jahren – gibt es eine Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde. Eine lange Tradition, die sich erfolgreich bis in die Gegenwart hält: Heute verfügt die Feuerwehr über 41 aktive Mitglieder (sechs Frauen und 35 Männer), eine Jugendfeuerwehr und eine Alterskameradschaft. Sie hat mehrere moderne Einsatzfahrzeuge und -boote zur Hand und hält sich technisch auf dem neuesten Stand; so ist etwa ein neues, zeitgemäßes Gerätehaus in Planung. Die Wehreinheit veranstaltet regelmäßig Ausflüge und weitere Events zur Stärkung der Kameradschaft – und ist damit genau die richtige Adresse für den Kreisfeuerwehrtag.

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Freitag, 19 Uhr, mit der Geburtstagsparty der Wehreinheit: Mit DJ-Musik und auch einigen Überraschungen wird das Festwochenende standesgemäß eingeläutet. Am Samstag öffnet dann um 17 Uhr das Festgelände, wo ab 20 Uhr die Band Grand Malör die Gäste mit ihrer Partymusik begeistern wird.

Die offizielle Eröffnung folgt am Sonntag: Ab 10 Uhr ist ein musikalischer Frühschoppen angesagt, bei der die Kolpingkapelle Ludwigshafen für die nötige Stimmung sorgt. Außerdem wird Landrat Clemens Körner um 10.30 Uhr ein Grußwort an die Feuerwehren und die Besucher richten.

Von 10 bis 14 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, sich verschiedene Fahrzeuge diverser Hilfsorganisationen bei einer Ausstellung aus der Nähe anzusehen, und ab 14 Uhr gibt es verschiedene Vorführungen für das Publikum auf dem Vorplatz. Und auch für die Jüngsten ist an diesem Tag gesorgt: Sie erwartet ganztägig ein eigenes Kinderprogramm.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei, für Essen und Getränke ist bestens gesorgt.