Straßensperrung für Swinging Schifferstadt

Am Freitag, 4. August 2023 findet das Gaststättenjazzfestival „Swinging Schifferstadt“ in der Innenstadt statt. Zur Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich, die Raiffeisenstraße für den allgemeinen Verkehr am Freitag, 4.8.2023 ab 17 Uhr bis circa 24:00 Uhr zu sperren.

Dies hat Auswirkungen auf die Kleine Kapellenstraße. Hier wird die Einbahnstraßenregelung im Abschnitt Ecke Marktplatz bis Ecke Raiffeisenstraße für die Dauer der Veranstaltung umgekehrt, so dass die Häuser in der Kleinen Kapellenstraße aus Richtung Marktplatz erreicht werden können. Des Weiteren können die PKW-Stellplätze in der Raiffeisenstraße in dieser Zeit nicht genutzt werden und private Parkplätze im gesperrten Straßenbereich in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Bitte parken Sie frühzeitig Ihr Fahrzeug um. Ausweichmöglichkeit ist der Parkplatz in der Jakobsgasse und in der Hauptstraße.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.