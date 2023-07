Der Motorradclub Schifferstadt e.V. veranstaltet am 29. Juli 2023 auf dem Vereinsgelände in der Carl-Benz-Str. 10 sein diesjähriges Sommernachtsfest – in diesem Jahr unter dem Motto „Rock’n Blues Sommernachtsfest“ mit dem bekannten DJ Robert und großer Tombola. Der Losverkauf erfolgt durch Mitglieder der MS-Selbsthilfegruppe Schifferstadt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.