Parkinsonkrankheit – Austausch zum Thema: Ernährung bei Morbus Parkinson

Schifferstadt. Das nächste Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe Parkinson Schifferstadt findet am 10.08.23, 15.00 Uhr in der Gaststätte zum Vogelpark, Am Waldfestplatz 2, Schifferstadt statt. Das Thema „Ernährung bei Morbus Parkinson“ steht im Fokus des nächsten Gruppentreffens der Parkinson-Selbsthilfe-Schifferstadt. Wer erkrankt ist, hat unter anderem auch über das Thema „Essen“ selbst Einfluss auf die Entwicklung der Erkrankung. Daher beschäftigt sich die Gruppe mit den Fragen: „Welche Inhaltsstoffe sind gut für mich?“ oder im Umkehrschluss: „Welche Nahrungsmittel sollte ich lieber meiden?“ Die Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe finden einmal im Monat statt. Betroffene und Angehörige sind herzlich willkommen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen. Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.