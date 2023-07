„Was Ihr Herz begehrt“ mit Anja Hubert und Stefanie Titus

Am Samstag, 26. August 2023 findet um 19 Uhr im idyllischen Anwesen Kaufmann, Marktplatz 6 in Schifferstadt die Sommerserenade statt. In diesem Jahr ist die ganz persönliche Wunschbox zu Gast. Musical, Swing, Pop oder der gute alte deutsche Schlager, das Repertoire der beiden Künstlerinnen Anja Hubert (Gesang) und Stefanie Titus (Klavier) umfasst eine breite musikalische Palette.

Nach dem ganz persönlichen Geschmack des Publikums erfüllen die beiden Künstlerinnen Musikwünsche – nach dem Prinzip der guten, alten Musikbox. „Das spannende Wunschkonzert ist für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis. Werden die Zuschauer doch aktiv mit eingebunden in die Programmgestaltung und somit jedes Konzert ein Unikat“, garantieren Anja Hubert und Stefanie Titus.

Hinreißend komödiantisch, mitreißend spritzig und musikalisch bewegend…. In diesem Sinne: Sie wünschen, die beiden Künstlerinnen spielen… was Ihr Herz begehrt!

Eintrittskarten gibt es für 12 Euro an der Infotheke im Rathaus-Foyer zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses. Einlass ist ab 18:15 Uhr, freie Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Alten Rathaus OG statt. Das Kulturbüro Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden zu dieser Veranstaltung ein.