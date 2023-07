Fledermaus beißt Fahrer blutig: Lkw bleibt auf A61 bei Schifferstadt liegen

„Batman“ auf der Autobahn, betitelte die Polizei ihren Pressebericht. Auf der A61 bei Speyer hatte eine Fledermaus in der Nacht auf Freitag einen Lkw-Fahrer gebissen und vorübergehend lahm gelegt. Der Lastwagen habe mitten in der Nacht gegen 1 Uhr am Autobahnkreuz Speyer auf der Anschlusstelle nach Schifferstadt am Ende des Beschleunigungsstreifens gestanden, berichtete die Polizei. Der Fahrer des Lkw begründete das damit, dass eine Fledermaus ihn angegriffen habe.

Dann zeigte er der Polizeistreife eine blutende Bisswunde an seiner Schläfe. Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass die Wunde nicht so schlimm war, dass sie sofort von einem Arzt versorgt werden musste, begaben sie sich auf die Suche nach dem „Übeltäter“.

Und entdeckten die Fledermaus in einem Spalt oberhalb der Schlafkoje des Führerhauses. Ein Versuch des Lkw-Fahrers das Flugtier mit einem Zollstock zu vertreiben, scheiterte. Die Fledermaus habe daraufhin „in bedrohlicher Art und Weise“ gefaucht und sich versteckt.

Die Beamten ließen sich deshalb von Kollegen ein Fangnetz bringen und sperrten kurzzeitig den rechten Fahrstreifen, um den kleinen „Vampir“ einzufangen. Eine besonders furchtlose Beamtin habe „Batman“ dann gemeinsam mit dem Fahrer mit Hilfe des Netzes eingefangen. „Nach einem kurzen Fotoshooting“ sei „Batman“ in die Freiheit entlassen worden. (Quelle: SWR)