Das Hallenbad in Römerberg muss aus personellen Gründen in der Zeit vom 22. Juli bis einschließlich 10. September schließen. Als Ausweichmöglichkeit zum Baden und Saunieren stehen den Gästen die anderen drei Schwimmbäder des Rhein-Pfalz-Kreises mit Freibadbereich in Schifferstadt, Mutterstadt und Maxdorf zur Verfügung. Die Kreisverwaltung bedankt sich bei der Bevölkerung für ihr Verständnis.