Waldbrand auf Höhe des Mittellacheweihers am Montagnachmittag

Ein knochentrockener Waldboden und hohe Temperaturen sorgten für einen Waldbrand nahe der Dudenhofener Straße auf Höhe des Mittellacheweihers. 600 Quadratmeter Waldboden wurden mit 25.000 Litern Wasser am Montagnachmittag bekämpft. „Es ist nur eine Frage der Zeit“, so lautete ein Zitat aus unserem Artikel in der letzten Samstagsausgabe des Schifferstadter Tagblatts.

Berichtet hatte die Feuerwehr Schifferstadt darin über die Herausforderungen bei Wald- und Vegetationsbränden. Am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr war es soweit. Aufmerksame Passanten bemerken einen Waldbrand nahe der Dudenhofener Straße und alarmierten die Feuerwehr. Nach Meldungen der Feuerwehr brannte es auf einer Fläche von ca. 600 Quadratmetern.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit mehreren Rohren und konnten eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes verhindern. Die größte Herausforderung bestand darin, ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen. Die letzte Wasserentnahmestelle aus dem örtlichen Wassernetz befindet sich am Fußballplatz des FSV. Mit zwei Fahrzeugen wurden im Pendelverkehr über 20.000 Liter Wasser zur Einsatzstelle gebracht. Die hohen Temperaturen und der trockene Waldboden machten den massiven Wassereinsatz notwendig. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Dudenhofener Straße voll gesperrt.

Angesichts der weiterhin sehr hohen Temperaturen bittet die Feuerwehr eindringlich um Umsicht und Vorsicht beim Durchqueren der Wälder.