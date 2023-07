Sommerkonzert zum 20-jährigen Bestehen von „Da-Capo-1854“

Die Sängerinnen und Sänger von Da-Capo-1854 sind ganz heiß darauf, sich nach langer Pause wieder mit einem Konzert zurückmelden zu können. Natürlich soll es wieder etwas Besonderes sein, denn schließlich wird das 20-jährige Bestehen gefeiert. Angepasst ist auch der Konzerttitel: „20 Jahre mit Euch!“

Als Austragungsort wurde – wie beim 10-jährigen – das Gelände am Wasserturm in der Mannheimer Straße auserkoren. Mit einem speziellen Bühnenaufbau, einer geschmückten Halle, einer Beamer-Show, besonderer Lichttechnik und Dekoration wird das Sommerkonzert einen ganz außergewöhnlichen Flair erhalten.

Das große Event unter Leitung von Fabian Strahl, der Da Capo im September 2020 übernommen hat, findet am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, statt, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Um sich auf das Konzert einstimmen zu können, werden vorher diverse kulinarische kalte Köstlichkeiten angeboten: Der Förderverein des FSV 13/23 Schifferstadt wird erfrischende Getränke anbieten, „Cantiamo“ vom MGV Concordia ergänzt dies mit Cocktails und die KG Schlotte wird mit „Fingerfood“ aufwarten. Außerdem kann man sich an einer Ausstellung verweilen, auf dem die Entwicklung und Erfolge der vergangenen 20 Jahre von Da-Capo-1854 in Bild und Text zu sehen ist.

Die musikalische Einstimmung wird ab ca. 19.15 Uhr von der Schulband des Paul-von-Denis-Gymnasiums „The Polyphonics“ unter Leitung von Katharina Strahl übernommen.

Damit den Konzertbesucherinnen und -besucher ein Gesangs- und Musikerlebnis geboten werden kann, ging eine etwa 15-monatige Vorbereitungszeit voraus. „Unser Ziel ist es gute Stimmung zu verbreiten und ein allumfängliches Event zu bieten, so dass die Besucherinnen und Besucher am Ende sagen: toll, dass wir dabei waren“

Deshalb wird das Konzertprogramm wieder breit gefächert sein und sich auf der Rock-Pop-Schiene bewegen, darunter auch ältere Schmankerln aus den letzten zwei Jahrzehnten, Musicals, aktuelle Popmusik, altbekannten Klassiker der Pop- und Rockmusik, Balladen, Filmmusik, Liebeslieder und klassische Melodien. Dazu wird ein Streichquartett für eine ganz besondere Stimmung sorgen.

Chorleiter Fabian Strahl legte beim einstudieren, Wert auf das rhythmische Feeling der Songs, das in Fleisch und Blut übergeht und es muss eine gewisse Klangvorstellung der einzelnen Passagen der Stücke etabliert sein. „Ihm ist wichtig, dass alle beim Konzert Spaß haben und sich die Freude sowie Emotionen aus den einzelnen Songs auf das Publikum überträgt

„Er schätzt die Offenheit bei Da-Capo-1854, das tolle Miteinander, füreinander da zu sein aber auch die Begeisterung für neue musikalische Wege und die tolle sängerische Leistung.“

Eintrittskarten für das Sommerkonzert sind zum Preis von 15 Euro und 13 Euro erhältlich bei „Heikes Hoflädl“, Maurerhof, Friseursalon Royal, Salierstraße 45, Hermann Magin, Telefon 8 18 53 sowie bei allen Sängerinnen und Sängern. Finanziell unterstützt wird das Konzert unter anderem von der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt, der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz eG sowie von der Glücksspirale.