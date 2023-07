Hat sich richtig angefühlt

Offiziell vorstellen musste sich Marina Maier (42) in der Jugendstrafanstalt bei den Gefangenen nicht. Der Flurfunk hat das von selbst erledigt. Sie ist die „Neue“, die Nachfolgerin von Klaus Beyerle, der im Mai in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seit 2022 leitete er die JSA. Die Fußspuren, die Beyerle hinterlässt, sind also groß. Maier ist willens und sicher, diese gut auszufüllen – mit Erfahrung, Geradlinigkeit und eigenen Ideen.

