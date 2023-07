Klimawissen im Gepäck: Absolventen des Klimafit-Kurses 2023 sind bereit für mehr Engagement

Im Juni ist der zweite Kreisvolkshochschulkurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ in der vhs Rhein-Pfalz-Kreis zu Ende gegangen. Jeder Kursabend beleuchtete das Thema Klimawandel aus unterschiedlichem Blickwinkel und in unterschiedlichen Perspektiven und Formaten. Die 15 Teilnehmer – bestehend aus sehr interessierten Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis – beteiligten sich dabei an zahlreichen interaktiven Formaten: Unter anderem berechneten sie ihren CO2-Fußabdruck oder setzten eigene Maßnahmen zum Klimaschutz mittels einer klimafit-Challenge um. Ziel war es, im eigenen Alltag Klimaschutz aktiv zu leben und sich über die Folgen des eigenen Handelns bewusst zu werden – und so letztendlich Treibhausgasemissionen einzusparen.

Kurse online und in Präsenz

An den beiden ersten Abenden im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt ging es um Grundlagen und Ursachen des Klimawandels und Klimaschutz auf kommunaler Ebene. Dabei lernten die Kursteilnehmer unter anderem Treibhausgase, ihre Eigenschaften, Quellen, Wirkungen und weitere Zusammenhänge kennen. An den online-Kursabenden an Abend drei und fünf waren die Teilnehmenden zu Gast bei Expert Dialogen, die einen Einblick in die wissenschaftlichen Hintergründe zum Klimaschutz und der Klimawandelanpassung mit Fokus auf den Themenbereich Energie gaben.

Am vierten Kursabend wurden lokale Initiativen mit dem Ziel des Austausches und der Vernetzung vorgestellt. Dabei stellten insbesondere Vertreter/Mitglieder vom Arbeitskreis Umwelt aus Ellerstadt, von ArtenErben Maxdorf, von der Bürger- Energiegenossenschaft Vorderpfalz, vom Landesforstamt und von der Energieagentur Rheinland-Pfalz lokale Klimaschutzprojekte vor. Am sechsten Kursabend tauschten sich die Absolvent des Kurses nach einem letzten Fachvortrag – unter anderem zur Energie- und Treibhausgasbilanzierung – und einer kurzen Exkursion zu den Projekten rund um das Bildungszentrum im Neustückweg in Schifferstadt nochmals über die Kursinhalte, eigene Ideen sowie Fragen zum Klimaschutz aus und ließen den Abend bei einem gemütlichen Beisammensein und mitgebrachten Leckereien ausklingen. Zudem wurden ihnen die Zertifikate durch den Beigeordneten des Rhein-Pfalz-Kreises, Manfred Gräf, im Beisein der Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung, Natalie Hauke, der Fachbereichsleitung der Volkshochschule, Tina Müller, und natürlich der Kursleitung Caroline Golly verliehen.

Wie können wir in Kontakt bleiben und gemeinsam noch mehr ins Handeln kommen? Das fragten sich die Kursteilnehmer zum Abschluss. Angedacht ist nun ein Klimastammtisch für Interessierte aus den klimafit-Kursen. Zusätzlich können sich Bürger, die sich mit dem Ehrenamt „Klimaschutzpate“ engagieren wollen, an Klimaschutzmanagerin Natalie Hauke wenden, die sich darauf freut, den Kontakt zur Energieagentur herzustellen. Für das Ehrenamt finden regelmäßig Schulungen und

Vernetzungstreffen statt, und die Teilnehmenden können so auch hauptberuflich angestellte Klimaschutzansprechpartner mit ihrer Expertise vor Ort unterstützen.

Hintergrund zum klimafit-Kurs: Der von WWF Deutschland und dem Helmholtz- Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) entwickelte Kurs wird 2023 an knapp 100 Standorten in Deutschland angeboten. Gefördert wird das Projekt vom BMWK im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Im Rhein-Pfalz-Kreis fand der Kurs von März bis Juni mit insgesamt sechs Kursabenden statt – davon zwei im virtuellen Format und vier in Präsenz. Die Kursabende in Präsenz fanden jeweils mittwochs im vhs- Bildungszentrum in Schifferstadt statt. An den beiden Online-Terminen konnten die Teilnehmer*innen von zuhause aus teilnehmen.

Wo fange ich als Einzelne sinnvollerweise an? Was sind die Kosten, welche Auflagen sind zu beachten und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Diese und weitere Fragen werden in der Klimawoche vom 18. bis 22. September beantwortet. In fünf kompakten und kostenfreien Online-Veranstaltungen werden die Themen „Grundlagen zur Dämmung und zum nachhaltigen Bauen“, „Wie kommt die Sonne in den Tank?“, „Welche Heizung passt zu meinem Haus und wie kann ich den Heizungstausch gut vorbereiten?“, „So könnten wir leben: Klima- und menschenfreundliche Mobilität“ und „Fast Fashion und Elektroschrott: Nachhaltiger konsumieren ist möglich!“ behandelt. Sie finden jeweils ab 18.30 Uhr statt und werden durchgeführt von den Klimaschutzansprechpartner und den Volkshochschulen des Rhein-Pfalz-Kreises, der Stadt Ludwigshafen, der Stadt Neustadt, der Stadt Frankenthal und der Stadt Speyer in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten dazu im nächsten Programm der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis, das am 28. Juni online (www.vhs-rpk.de) und als gedrucktes Heft erscheint.