Aktuell, für alle und vor Ort – vhs Rhein-Pfalz-Kreis mit neuem Programm

Das Programmheft der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis für 2-2023 erscheint am 28. Juni. Fast 800 Kurse umfasst das neue Angebot. Gemäß des Jahresthemas aller Volkshochschulen „Vernetzt“ widmet sich das Angebot in vielfältiger Weise den digitalen Herausforderungen: In den gebührenfrei buchbaren „PC Sprechstunden“ in etlichen Kreisgemeinden beantworten Fachleute individuelle Fragen rund um das Gerät, Apps und Einstellungen.

Den ausführlichen Artikel gibt es in der Ausgabe vom Donnerstag, 29. Juni 2023.