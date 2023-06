Am Donnerstag, 6. Juli findet um 9.30 Uhr die 36. Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Schifferstadt in der Adlerstube statt. Die Sitzung ist öffentlich. Schwerpunktthema wird die Vorbereitung des Forums „Gut Älterwerden“, welches vom 01.10. – 14.10.2023 stattfindet, sein. Hierfür soll eine Übersicht mit den Angebot für Seniorinnen und Senioren in Schifferstadt erstellt werden.