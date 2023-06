Neue Fachbereichsleiterin Bürgerdienste: Sylvia Golfier folgt auf Peter Schlindwein

Ab August übernimmt Sylvia Golfier die Position der Fachbereichsleiterin Bürgerdienste im Schifferstadter Rathaus und löst damit Peter Schlindwein ab. Dieser wird – nach 47 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 35 Jahre als Fachbereichsleiter Bürgerdienste – in den Ruhestand versetzt.

Bereits seit einigen Wochen arbeitet sich Sylvia Golfier im Rathaus ein. Die 57-Jährige war bereits als Fachbereichsleiterin Bürgerdienste bei der Verbandsgemeinde Maxdorf tätig, bringt also jede Menge Erfahrung mit. „Ich freue mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen – gerade auch im Bereich Schulen und Soziales, Katastrophenschutz und Generationen in einer modernen Verwaltung“, so Sylvia Golfier.