Stadtbücherei Schifferstadt erweitert das Onlineangebots durch die Kreativkurse „Craftsy“

Schifferstadt. Seit kurzem können Inhaberinnen und Inhaber eines Leseausweises der Stadtbücherei über das Onlineangebot Overdrive die Kreativkurse des E-Learningangebots von „Craftsy“ kostenlos nutzen.

Craftsy ist ein Angebot für Personen, die sich gerne kreativ betätigen und neue Inspirationen suchen. Von der Grundausbildung bis zu fortgeschrittenen Techniken bietet Craftsy eine Community aus Tüftlern, Bastlern und Handwerker.

Nutzer finden dort über 1400 ausführliche Videokurse aus 20 verschiedenen kreativen Tätigkeitsfeldern und insgesamt über 3500 detaillierte Video-Unterrichtsstunden ohne Werbung. Jeder Kurs beinhaltet Kursmaterialien zum Herunterladen, die die jeweiligen Video-Inhalte unterstützen. Die Inhalte sind auf Englisch mit Untertiteln abrufbar.

Um das Angebot zu nutzen, wählen Nutzerinnen und Nutzer unter libbyapp.com oder über die kostenfreie OverDrive-App „Libby“ (iOs oder Android) die Stadtbücherei Schifferstadt aus und loggen sich dann mit ihrer persönlichen Nutzernummer und ihrem Passwort ein.

Die digitalen Medien können dann für einen Zeitraum zwischen sieben und 21 Tagen entliehen werden. Medien, die nicht vorzeitig zurückgegeben werden, gehen nach Ende der Leihfrist automatisch in den Bestand zurück.

„OverDrive“ ergänzt „Onleihe“

Mit der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ bieten bereits rund 85 Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ihren Nutzerinnen und Nutzern erfolgreich eBooks und Hörbücher, aber auch Zeitschriften, Zeitungen und eLearning-Medien zur digitalen Nutzung und Ausleihe an. Mit dem neuen Onlinenagebot „OverDrive“ können nun auch englischsprachige Medien digital angerufen werden. Damit ergänzen sich „Onleihe“ und „OverDrive“ perfekt. Weitere Informationen und Hilfestellung erhalten Sie bei der Stadtbücherei unter der Telefonnummer 06235/925830, per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de oder über den folgenden Link: https://overdrive-hilfe.de.