Entsiegelungsprogramm bietet bis zu 1.000 Euro Förderung

Schifferstadt. Der Alltag ist angefüllt mit Terminen, kaum noch jemand nimmt sich Zeit für den Garten. Ein geringer Pflegeaufwand und trotzdem schön soll er sein – der heimische Grund. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger versiegeln ihre Bodenflächen, sodass sie vermeintlich weniger Arbeit machen. So findet man häufig Asphalt, Beton, Pflastersteine oder dichte Kiesflächen auf Schifferstadter Grundstücken. Die Folgen sind weitreichend: Regenwasser kann nicht oder nur sehr schwer versickern. Das Grundwasser wird nicht aufgefüllt und der Gasaustausch zwischen Boden und Luft ist erschwert.

Um dem vorzubeugen und zu fördern, dass Bodenflächen wieder freigelegt werden, bietet die Stadtverwaltung ein attraktives Entsiegelungsprogramm an. Die Fördersumme pro Einzelmaßnahme beträgt 25% der Gesamtkosten, maximal 1.000 Euro. Das Programm richtet sich gezielt an private Grundstückseigentümer, die mindestens 20 m² versiegelte Fläche auf ihrem Grundstück wieder entsiegeln. Die Vorteile kommen der Natur, den Bürgerinnen und Bürgern und dem Stadtklima insgesamt zugute. Durch mehr Bäume, Sträucher und Grünflächen senkt sich spürbar die Außentemperatur. Die Pflanzen sorgen auch dafür, dass CO2 gebunden wird und mehr Sauerstoff in die Umwelt gelangt und dadurch bessere Luft im direkten Wohnumfeld entsteht. Insektenfreundliche Pflanzen bieten Lebensraum für Tiere und fördern somit die Vielfalt von zum Beispiel Bienen, Schmetterlingen und eine artenreiche Vogelwelt. Außerdem erhöhen die grünen Flächen Wohlfühlatmosphäre und Wohnqualität. Nicht zu vergessen: Das versickernde Regenwasser entlastet die Abwassersysteme und wirkt einem sinkenden Grundwasserspiegel entgegen.

Detailinformationen sowie das Antragsformular sind auf der Webseite der Stadtverwaltung Schifferstadt zu finden. Ebenso informiert Eva Landmesser unter 06235 44-215 bzw. eva.landmesser@schifferstadt.de sehr gerne.