36. Runde von „Jazz im Grünen“

Schifferstadt. Nach erfolgreicher Wiederbelebung nach der Corona-Pandemie, geht das bekannte „Jazz im Grünen“ des Musikvereins 1974 Schifferstadt am Sonntag, 25.06., auf dem Vereinsgelände (Birkenweg 2a, 67105 Schifferstadt) in die 36. Runde und ist somit eines der ältesten Jazz-Festivals weit und breit. Für viele Besucher ist Jazz im Grünen bereits ein fester Bestandteil im kulturellen Kalender und viele schätzen vor allem die außergewöhnliche Atmosphäre des kostenfreien Jazz-Festivals.

Jazz im Grünen hat sich seit der Premiere vor 36 Jahren zu einem feinen Festival für Jazzfreunde gemausert, die gerne verschiedenen Facetten des Jazz lauschen. Bei der ganztägigen, überregional bekannten Open-Air Veranstaltung des Musikvereins 1974 Schifferstadt kann man acht Stunden Live-Musik erleben. Die grüne Wiese vor der Bühne bietet dabei Platz für mehr als 1000 Zuhörer. In den nunmehr 36 Jahren des Bestehens standen schon viele Musiker mehr als einmal auf der Bühne. Am 25.06. treten ab 11 Uhr vier Bands jeweils unterschiedlichen Jazzstils auf: die Golden Hat Dixie Ramblers, 4 to play, The JAZZ VICTIMS, und die Selbsthilfegruppe. Mehr Infos zu den Bands unter www.jazz-im-gruenen.de.

Etwa 100 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz und richten ein großes Angebot an leckeren Speisen und kühlen Getränken an, sowie für die jüngsten Besucher ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Zuhörer können auf dem Vereinsgelände entweder auf bereitgestellten Tischen und Bänken, oder auf mitgebrachten Decken und Klappstühlen einen gemütlichen Schattenplatz unter den Bäumen finden.

Packen Sie Freunde und Familie ein und lassen Sie sich überraschen, es wird gespielt, gesungen und auf der vereinseigenen Wiese gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Parken: Aufgrund der Umgestaltung der Herzog-Otto-Straße sind dort viele Parkplätze weggefallen. Bitte am besten wenige Gehminuten entfernt an der Waldfesthalle oder am Südbahnhof parken.