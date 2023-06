Schifferstadt. Vor vierzig Jahren, am 15. März 1983 trafen sich sieben begeisterte Amateurfotografen im damaligen Gasthaus „Vier Jahreszeiten“. Es waren Eddi Steuck, Erwin Hoffmann, Bernd Krächan, Gerd-Ulrich Schwarz, Norbert Kühner, Emil Krause und Kurt Müller. Sie beschlossen die Gründung des „Fotoklubs Schifferstadt.“ Von den Gründungsmitgliedern ist heute nur noch Dr. Gerd-Ulrich Schwarz als aktives Mitglied, und zugleich erster Vorsitzender vertreten. Unter seiner Regie wurden in den letzten Jahren mehrere Ausstellungen getätigt. Aus den ehemals sieben Fotografen sind im Laufe der Jahre mehr als zwanzig Fotografen und Fotografinnen geworden, die dem Vorsatz treu bleiben, die Öffentlichkeit an ihren Veranstaltungen, Wirken und Werken teilhaben zu lassen. Das zeigt sich auch bei der neuen Ausstellung „Mein liebstes Bild“. In Kooperation mit der Stadtverwaltung Schifferstadt findet am Sonntag, den 18. Juni 2023 um 11.00 Uhr, im Obergeschoss des Alten Rathauses in Schifferstadt, die Vernissage zur Jubiläumsausstellung statt zu der alle Gäste herzlich eingeladen sind.

Nach Grußworten von Bürgermeisterin Ilona Volk und dem Vorsitzenden der Kultur- und Sportvereinigung, Wolfgang Knobloch, dürfen sich die Gäste auf den Festredner Bernhard Kunz freuen. Als überregional bekannter Fotograf wird Kunz auch einige seiner „liebsten Bilder“ zeigen.

Die Ausstellung als solches zeigt Fotos aus vielen Jahren der Arbeiten des Klubs. Neben der klassischen Form in Bilderrahmen, werden Alu Dibond Aufnahmen gezeigt, sowie eine digitale Foto Show. Insgesamt werden rund 200 verschiedene Bilder in unterschiedlichsten Formaten zu sehen sein.

Musikalisch umrahmt wird die Geburtstagsfeier vom Schifferstadter Duo „Adler/Hölldorfer“. Passend zur Veranstaltung werden die beiden Musiker Lieder aus den vergangenen vierzig Jahre darbieten. Im Anschluss an die Vernissage ist die Jubiläumsausstellung „mein liebstes Bild“ bis einschl. 9. Juli an Samstagen und Sonntagen von 11-16 Uhr zu sehen. Teilweise besteht auch die Möglichkeit die ausgestellten Bilder käuflich zu erwerben.

Fotos: Ausschnitte von der Ausstellung