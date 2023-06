Joachim Pfaffmann stellt im Club Ebene Eins aus

„I wish I could fall in love with the man in the moon” – so der originelle und neugierig machende Titel der Ausstellung des Speyerer Künstlers Joachim Pfaffmann, die am 11. Juni, um 11 Uhr im Schifferstadter Club Ebene Eins (Burgstraße 23) eröffnet wird. Nach Stationen als Musikproduzent mit eigenem Tonstudio und Aufenthalten in Kairo und der Schweiz absolvierte Pfaffmann in Darmstadt ein Studium in Fotodesign und spezialisierte sich mehr und mehr auf künstlerische Fotografie, mit eigenem Atelier in der Domstadt seit 2020.

Ein zentraler Aspekt in Joachim Pfaffmanns Schaffen ist der Mensch, den er in einen poetischen oder surrealen Kontext versetzt, verortet in einer fremdartigen, traumartigen Umgebung, geworfen in eine oft unverständliche Welt und die daraus resultierende Einsamkeit. Durch andere Kombination und digitale Verfremdung entstehen neue Gebilde oder Wesen.

In der Vernissage am Sonntag in der „Scheune“ begründet Künstlerkollege Christoph Anschütz in seiner Einführung sicherlich auch Pfaffmanns Wunsch, „in den Mann im Mond verliebt“ zu sein. Das Mannheimer Duo Kraus&Krüger steuert famosen deutschsprachigen Rockpop bei.

Info: Eintritt frei! Dauer der Ausstellung: 11.6.-9.7.23; Öffnungszeiten: So 11-13 Uhr u. n. Vereinbarung (unter Tel. 06235/ 98252). Club Ebene Eins e.V. – Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt; www.clubebeneeins.de; E-Mail: CEEins@web.de