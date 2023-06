Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Schifferstadt. Am Sonntag, 25.06.2023 ist es wieder soweit. Die Feuerwehr Schifferstadt lädt die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür in der Feuerwache im Amselweg ein. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein mit einem vielseitigen Speiseangebot und erfrischenden Getränken. In den letzten drei Jahren wurden für die Schifferstadter Brandschützer drei neue Fahrzeuge beschafft. Die neuen Fahrzeuge können zusammen mit dem übrigen Fuhrpark im Rahmen der großen Fahrzeugausstellung besichtigt werden. Neben den eigenen Fahrzeugen werden auch Fahrzeuge anderer Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu sehen sein. Auch für die Unterhaltung der Kleinsten ist bestens gesorgt. Hier übernimmt die Jugendfeuerwehr mit einem Parcours sowie weiteren kindgerechten Aktivitäten. Neben Spaß und Spiel kommt auch die Bürgerinformation nicht zu kurz. Interessierte Besucher können sich an verschiedenen Stationen über die immer größer werdenden Herausforderungen von Wald- und Vegetationsbränden und den vorbeugenden Brandschutz im häuslichen Bereich informieren.

Die Schifferstadter Feuerwehr freut sich über Ihren Besuch am 25.06.2023 von 10 bis 18 Uhr.