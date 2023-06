Vollbrand einer Scheune in Schifferstadt

Schifferstadt. Flammen erhellten den Nachthimmel über Schifferstadt. Am Samstagabend meldeten Anwohner gegen 23.30 den Brand eines Anbaus in der Burgstraße in Schifferstadt. Der Feuerschein war für die Kameraden bereits auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus deutlich zu sehen. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen in Vollbrand stehenden Anbau vor.

Die Flammen drohten auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Der Einsatzleiter erhöhte umgehend die Alarmstufe und ordnete neben der Räumung der angrenzenden Wohngebäude eine Riegelstellung zu den betroffenen Objekten an.

Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert werden. Die Anwohner konnten gegen 1.30 Uhr wieder in Ihre Wohnhäuser zurückkehren. Im Einsatzverlauf verletzte sich eine Einsatzkraft und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten war die Burgstraße sowie die Zwerchgasse voll gesperrt.

Da die Bar des Fördervereins auf dem Rettichfest hauptsächlich durch Mitglieder der Feuerwehr betrieben wurde musste der Barbetrieb um 23.30 Uhr eingestellt werden.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Schifferstadt mit acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit Kräften der Schnelleinsatzgruppe, dem Ortsverein der Maltester Schifferstadt dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, dem Leitenden Notarzt und weiteren Kräften.

Bürgermeisterin Ilona Volk und Beigeordneter Hans Schwind machte sich vor Ort ein Bild der Lage und drückten Ihre Dankbarkeit für die stetige Bereitschaft aus.