Fronleichnamsfest wieder in erweiterter Form

Das Fronleichnamsfest wird in diesem Jahr in der Pfarrei Heilige Edith Stein wie vor der Corona-Pandemie gefeiert. Es beginnt wieder bereits am Mittwoch, 7. Juni, um 21 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Laurentiuskirche (Zelebrant: Pfarrer Stefan Mühl), der sich um 22 Uhr ein Lobpreis und Beichtgelegenheiten anschließen, gefolgt von einer eucharistischen Anbetung die Nacht hindurch. Am Morgen des Fronleichnamsfestes wird um 6 Uhr die Laudes (Morgenlob) gebetet, danach gibt es im Pfarrheim Frühstück. Die Prozession am Fronleichnamstag beginnt dann um 9.00 Uhr mit einer Statio vor der St. Laurentiuskirche, die von den drei Kindertagesstätten der Pfarrei gestaltet wird. Die Prozession mit dem Allerheiligsten geht über die Speyerer Straße mit kurzem Halt an zwei weiteren Stationen. Sitzgelegenheiten werden dabei vorhanden sein. Begleitet wird die Prozession vom Musikverein 1974. Der Gottesdienst an der Waldfesthalle (gegen 10.30 Uhr) wird zelebriert von Pfarrer Albrecht Effler, die Predigt hält Pfarrer Stefan Mühl, die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor der Herz Jesu Kirche. Anschließend lädt der DJK Phönix zur Reunion ein.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass der Fronleichnamsgottesdienst auch bei schlechter Witterung (Dauerregen) um 10.30 Uhr in der Waldfesthalle gefeiert wird.

An diesem Tag wird auch der Bürgerbus für Hin- und Rückfahrten zur Verfügung stehen.