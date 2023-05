In eigener Sache: Darf ich einfach so einen Artikel aus einer Zeitung in den sozialen Medien posten?

Liebe Leserin, lieber Leser,

darf man einfach einen Artikel aus der Zeitung in den sozialen Medien posten? Die Antwort ist ein ganz klares: Nein.

In den sozialen Medien finden sich viele Inhalte, die von den Personen, die sie verwenden, nicht selbst gemacht wurden. Eingestellt werden Songs, Filme und Fernsehbeiträge, aber auch Texte aus Zeitungsartikeln, die abfotografiert und dann hochgeladen wurden. Diese Inhalte oder auch Werke können urheberrechtlich geschützt sein. Für die Nutzung dieser fremden Werke gelten strenge Regeln. Leider werden auch immer häufiger die Artikel aus dem Schifferstadter Tagblatt einfach abfotografiert und verbreitet. Diese sind jedoch das Eigentum des Verlages, liegen hinter einer Bezahlschranke und wer den Artikel lesenswert findet, muss die Zeitung eben auch kaufen.

Grundsätzlich gilt, dass eine Nutzung ausschließlich im privaten Bereich auch ohne Zustimmung der Erschaffenden erlaubt ist. Sobald geschützte Inhalte oder Werke jedoch hochgeladen und über das Internet verbreitet werden, kann eine Abmahnung folgen. Auch können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Das Urheberrecht macht keinen Unterschied zwischen einer professionellen Veröffentlichung und einer Veröffentlichung durch Privatpersonen. Veröffentlichungen im Internet ohne Einwilligung des Verfassers sind grundsätzlich verboten! Handelt es sich bei dem Zeitungsartikel um einen besonders vom Autor/der Autorin gestalteten Text, so ist dieser Text geschützt. Liegt dagegen eine reine Berichterstattung vor, z. B. aus dem politischen oder wirtschaftlichen Bereich, dann gilt hier kein Urheberrecht. In der Regel wird es aber so sein, dass die Mehrheit aller Zeitungsartikel besonders gestaltete Texte sind. Sie sind also urheberrechtlich geschützt.

Wir als Verlag freuen uns natürlich, wenn die Geschichten über Menschen und Ereignisse in Schifferstadt Anklang finden. Aber auch das Verfassen von Artikeln ist ein Beruf, hinter dem viel Arbeit steckt und wofür der Interessent bezahlen muss. Bitte respektieren Sie das. Und wir freuen uns selbstverständlich, wenn Sie in Ihren Posts in den sozialen Medien einen Hinweis auf den Artikel im Tagblatt geben oder einfach den offiziellen Link teilen.