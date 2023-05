Spiele, Sprechen, springen

Schifferstadt. Jetzt noch ein paar gelbe Punkte drauf – hochkonzentriert schaut das kleine Mädchen auf das pinke „M“ aus Pappe, das vor ihm auf dem Tisch steht. Jeder Pinselstrich soll sitzen. Doch das ist gar nicht so leicht bei dem Trubel, der hier herrscht.

Team und Kinder der Kindertagesstätte Kinderburg haben am vergangenen Samstag ein buntes Frühlingsfest veranstaltet. Treffender Titel: Quasseltag. Denn Sprechen und Sprache in sind in der Kita ganz großes Thema.

Lesezeichen basteln, Buttons pressen und Buchstaben bemalen – bei sieben Spielstationen konnten die kleinen Besucherinnen und Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Infostand der Stadtbücherei und eine nach Alter sortierte Auswahl an Kinderbüchern luden zum Lesen ein. Ein Bewegungsparcours sorgte für Spaß an der frischen Luft. Und wenn der kleine oder auch große Hunger kam, warteten ein interkulturelles Buffett und hausgemachte Kinderburg-Limonade an der Quasselbar auf die Gäste.

„Was für ein schönes Fest!“, freute sich Kita-Leiterin Sabine Lepschy. „Das Wetter war uns auch mal wieder hold und so konnten die Begrüßung und die Vorführung der Kinderburgkinder bei Sonnenschein stattfinden.“ Ein besonderer Dank gehe an alle Helfer, die beim Auf- und Abbau unterstützt und das Buffet so reichlich bestückt hätten.

Ihr pinkes „M“ mit gelben Punkten im Rucksack, Erdbeeren mit Schlagsahne im Bauch und ein Lächeln auf den Lippen verlässt das kleine Mädchen am Mittag die Kinderburg. Zum Abschied flattern die bunten Luftballons am Zaun lustig im Sonnenschein.