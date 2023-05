Vorabendmesse in Herz Jesu mit Gedanken und

Impulsen zum Fahrradfahren

„Stadtradeln – Schifferstadt ist dabei“ heißt die Kampagne der Stadt, die seit dem 7. Mai bis einschließlich 27. Mai stattfindet. Dazu ist es oft für viele Menschen am Einfachsten, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, dazu kommt noch der Umweltfaktor.

Auch die Pfarrei Heilige Edith Stein zeigt sich dafür aufgeschlossen und nimmt im Rahmen des Stadtradelns und auf Anregung einer anderen Pfarrei auf besondere Weise daran teil. Denn in der Vorabendmesse (18 Uhr) in Herz Jesu am kommenden Samstag, 20. Mai, wird Pfarrer Albrecht Effler unter dem Thema „Was uns das Fahrrad sagen kann“ Gedanken und Impulse zur geistlichen Dimension des Fahrradfahrens geben. Deshalb wäre es schön, wenn viele Gottesdienstbesuchende mit dem Fahrrad kommen würden, anschließend folgt deren Segnung. Danach gibt es Gelegenheit zu einem kleinen Umtrunk.