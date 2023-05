Stiftung schreibt Preis für gemeinnützigeOrganisationen und Projekte im Bereich Altenhilfe aus

5 Mal 2.000 Euro Preisgeld werden verliehen

Schifferstadt. Die Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen und schreibt aus diesem Anlass einen Förderpreis für Projekte und Organisationen in der Altenhilfe bzw. für ältere Menschen aus. Die Ausschreibung richtet sich an gemeinnützige Organisationen und Initiativen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe von älteren Menschen einsetzen. Die Stiftung sucht nach Projekten, die sich armutsbetroffenen, älteren Menschen auf unterschiedliche Weise annehmen und sich der alternden Gesellschaft mit Herausforderungen im Bereich Einsamkeit und Teilhabe stellen. Der Förderpreis ist mit 5 Mal 2000 Euro dotiert und wird im Rahmen einer Veranstaltung an die ausgewählten Organisationen und Projekte im Herbst 2023 verliehen. Bewerbungen können bis zum 31. August 2023 eingereicht werden. Die Ausschreibungsinformationen finden Sie auf der Website der Stiftung. Im Gegensatz zu den Förderprogrammen Patenschaftshilfe und Soforthilfe gilt die Ausschreibung im gesamten Gebiet der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie soll dazu dienen den vielen Engagierten eine Plattform der Vernetzung und der Aufmerksamkeit zu ermöglichen. Die Stiftung wurde im Herbst 2018 von Unternehmer Peter Kinscherff gegründet. Sie hat ihren Sitz in Schifferstadt und fördert armutsbetroffene Rentner und Rentnerinnen mit der monatlichen Patenschaftshilfe oder der Soforthilfe in den Fördergebieten Rhein-Pfalz-Kreis, Kreis Bad Dürkheim, Speyer, Frankenthal und Speyer. Weitere Infos über www.horizont-seniorenhilfe.de/foerderpreis2023 Kontakt: Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung Stiftungsbüro. Hofstückstraße 26, 67105 Schifferstadt. Telefon 06235 958367 info@horizont-seniorenhilfe.de www.horizont-seniorenhilfe.de. Spendenkonto Volksbank Kraichgau, DE32 6729 2200 0010 0813 78