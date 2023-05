Wassershooting Charity Aktion in Schifferstadt erzielte 2.100 € Spendenerlös

Schifferstadt. Am letzten Aprilwochenende ging es feucht im Studio der Schifferstädter Fotografin Gabi Mirgeler zu. Umfangreiche Vorbereitungen am Tag zuvor waren nötig, um an diesem Wochenende eine Charity Aktion der besonderen Art durchzuführen. Gabi Mirgeler offerierte in den sozialen Medien Termine für eine Wassershooting-Charity mit dem Verweis, dass der gesamte Erlös an die Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung weitergegeben wird. Groß und Klein, Familie, Paare, Singles oder Freunde ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und buchten einen Termin. Wer wollte konnte sich mit einem persönlichen Gegenstand aus Hobby oder Freizeit ablichten lassen. Auf jeden Fall waren mitgebrachte Handtücher und Wechselkleidung angesagt, da es nicht nur viel Wasser, sondern auch lösliche Farbe gab, die Bestandteil der Shooting Aktion waren. Wer ins Studio kam, hörte viele Gelächter und sah von Farbspritzern und Feuchtigkeit glänzende Menschen. Das Ergebnis sind großartige, private Bilder.

Die Stiftung bedankt sich herzlich bei Gabi Mirgeler für diese ausgefallene Spendenaktion und freut sich sehr über die Spende von 2.100 €.

Mit dem Erlös finanziert die Stiftung ihre Unterstützung für armutsbetroffene, ältere Menschen, u. a. im Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und Kreis Bad Dürkheim. Weitere Infos über www.horizont-seniorenhilfe.de, Telefon 06235 958367. Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe, Hofstückstraße 26, 67105 Schifferstadt. Spendenkonto Volksbank Kraichgau, DE32 6729 2200 0010 0813 78.