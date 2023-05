Rhein-Pfalz-Kreis. Die Öffnungszeiten der Kreisbäder an den Feiertagen lauten wie folgt: Aquabella Mutterstadt 18.05.23 (Christi Himmelfahrt), 28.05.23 (Pfingstsonntag), 29.05.23 (Pfingstmontag): jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr, Sauna 09:00 bis 18:00 Uhr, 08.06.23 (Fronleichnam): 10:00 bis 19:00 Uhr, Sauna 10:00 bis 19:00 Uhr

Kreisbad Heidespaß Maxdorf: 18.5.23 (Christi Himmelfahrt): 10:00 bis 17:30 Uhr, Sauna 11:00 bis 17:30 Uhr, 28.05.23 (Pfingstsonntag), 29.05.23 (Pfingstmontag), 08.06.23 (Fronleichnam): jeweils von 11:00 bis 17:30 Uhr Sauna 11:00 bis 17:30 Uhr

Kreisbad Schifferstadt: 18.5.23 (Christi Himmelfahrt), 28.05.23 (Pfingstsonntag), 29.05.23 (Pfingstmontag): jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr, Sauna 10:00 bis 17:00 Uhr, 08.06.2023 (Fronleichnam): 10:00 bis 18:00 Uhr, Sauna 10:00 bis 17:00 UhrKreisbad Römerberg. An allen Feiertagen Bad und Sauna von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Öffnung der Freibäder:

Mutterstadt öffnet am 15.05.2023 Maxdorf öffnet am 22.05.2023 Schifferstadt öffnet am 27.05.2023.

Weitere Informationen zu den Kreisbädern sind auf der Internetseite www.kreisbäder.de zu finden.