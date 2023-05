Feierliche Floriansmesse für die Feuerwehrangehörigen

Anlässlich des Gedenktages des Heiligen Florians, dem Schutzheiligen gegen Feuer, am 4. Mai, fand am Samstagabend, 6. Mai, in der Herz Jesu Kirche eine Floriansmesse statt, an dem die Feuerwehrangehörigen samt Mitglieder der Jugendfeuerwehr teilnahmen. „Es ist ein guter alter Brauch, den Gedenktag des Patrons auch in einem Gottesdienst zu feiern, zu danken für Schutz und Hilfe und an Ihre verstorbenen Kameraden zu denken“, wandte sich Pfarrer Stefan Mühl an die Feuerwehrangehörigen. Die mutige Haltung des Heiligen Florians, sein Einsatz für andere und sein Bekenntnis zum Glauben, der ihn den Märtyerertod einbrachte, könne besonders an diesem Tag ein Beispiel geben – nicht nur für die Feuerwehrleute.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 11. Mai 2023.