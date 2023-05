Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz

Schifferstadt. Plötzliche oder sich anbahnende Pflegebedürftigkeit überfordert oft alle Beteiligten. Betroffene und ihre Angehörigen müssen sich mit vielen Fragen auseinandersetzen: Wie viel Hilfe brauche ich wirklich? Welche Hilfsangebote gibt es? Welche Kosten kommen auf mich zu? Wie organisiere ich die Hilfen? Welche Möglichkeit zur Prävention und Rehabilitation gibt es? Was muss organisiert werden, damit ein Leben zu Hause möglich bleibt? Welche Rechte und Pflichten habe ich? In den Pflegestützpunkten arbeiten Expertinnen und Experten, die den betroffenen Personen in diesen Situationen weiterhelfen können, da sie die rechtlichen und regionalen Rahmenbedingungen genau kennen. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es vier Pflegestützpunkte, an die sich Ratsuchende wenden können.

Die Fachkräfte der Pflegestützpunkte machen sich zunächst ein Bild über den Hilfe- und Unterstützungsbedarf sowie bei Bedarf über die Wohnsituation des ratsuchenden Menschen. Zu diesem Zweck führen sie auch Hausbesuche durch. Gemeinsam mit allen Beteiligten wird dann ein individueller Versorgungsplan erarbeitet.

Die Pflegestützpunkte informieren zudem wettbewerbsneutral über die regionalen Leistungsanbieter und geben auch Angehörigen Anleitungen für die Pflege zu Hause. Bei Bedarf begleiten sie betroffene Menschen über einen längeren Zeitraum und kümmern sich um ehrenamtliche oder andere Unterstützung. Auch bei Schwierigkeiten mit Anbietern von Pflegeleistungen oder mit Pflegeeinrichtungen stehen die Pflegestützpunkte unterstützend zur Seite.

Pflegestützpunkte im Rhein-Pfalz-Kreis:

Böhl-Iggelheim/ Dannstadt-Schauernheim, Böhler Str. 7, 67126 Hochdorf-Assenheim , Tel.: 06231 – 93 94 742 Manfred Krüger und -741, Elke Pohlmann manfred.krüger@pflegestuetzpunkte-rlp.de, elke.pohlmann@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Lambsheim, Mühltorstr. 10, 67245 Lambsheim, Tel.: 06233 57 90 551 Clemens Dietz und -552 Mechthild Bopp-Mohrbacher, clemens. dietz@pflegestuetzpunkte-rlp.de, mechthild.bopp-mohrbacher@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Limburgerhof, Kirchenstr. 29, 67117 Limburgerhof. Schifferstadt, Kirchenstr. 16, 67105 Schifferstadt, Tel.: 06236 – 42 902 51 Christine Traxel und -50 Elisabeth Schwarz und 06236 – 46 500 55 Britta Schwarz christine.traxel@pflegestuetzpunkte-rlp.de, elisabeth.schwarz@pflegestuetzpunkte-rlp.de, britta.schwarz@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Tel: 06235 – 4587565 Claudia Schoeneberger und Barbara Vonderschmitt und -66 Désirée Urban, claudia.schoeneberger@pflegestuetzpunkte-rlp.de, barbara.vonderschmitt@pflegestuetzpunkte-rlp.de, desiree.urban@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Hintergrund

Die Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz arbeiten wettbewerbsneutral, sie verfolgen keine wirtschaftlichen Interessen und ihr Angebot ist kostenlos. Mit den 135 Pflegestützpunkten wurde durch finanzielle Förderung des Landes, der Kommunen, der Kranken- und Pflegekassen und der Träger der Fachkräfte der Beratung und Koordinierung ein Beratungs- und Unterstützungsangebot von Rat und Hilfe suchenden pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen geschaffen.

Die Kontaktdaten aller rheinland-pfälzischen Pflegestützpunkte sind zu finden auf der Homepage des Sozialportals Rheinland-Pfalz unter: www.pflegestuetzpunkte-rlp.de oder https://sozialportal.rlp.de/aeltere-menschen/pflegestuetzpunkte/

Ansprechpartner für die Presse:

Claudia Schoeneberger

Pflegestützpunkt Schifferstadt

Kirchenstr. 16

67105 Schifferstadt

Telefon 06235 – 4587565

Telefax 06235 – 4587567

claudia.schoeneberger@pflegestuetzpunkte-rlp.de