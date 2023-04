Erstes nationales Jugger-Turnier in Schifferstadt

Schifferstadt. Am vergangenen Wochenende richtete der TV-Schifferstadt das erste Jugger-Turnier „Rettich Cup“ in Schifferstadt im Städtischen Stadion aus. Jugger ist eine Mannschaftssportart, die Elemente aus Rugby, Fechten und Kampfsportarten kombiniert. Ein Team besteht aus 5 Spielern und ist mit gepolsterten Spielgeräten sogenannten „Pompfen“ ausgestattet. Ziel ist es, den „Jugg“, den zylindrischen Spielball in das gegnerische „Mal“, ein korbähnliches Tor zu befördern und dabei möglichst viele Punkte zu erzielen. Ein getroffener Spieler muss sich niederknien und für 7 Sekunden verharren. Wenn der „Jugg“ in das gegnerischen „Mal“ gesteckt wurde, beginnt das Spiel von neuem mit der Kampfaufstellung. Ein Spiel dauert, bis ein Team sieben Punkte erzielt hat. 16 Teams traten gegeneinander an, bei denen 110 Spieler zum Einsatz kamen.

Auch ein Team aus der Schweiz war vertreten. Das Siegerteam „D-Isa-ster-Party“ kam aus dem Rheinland-Pfälzischen Raum. Das Schifferstadter-Team „Ehrengarde“ belegte erfolgreich den 11. Platz. Ein Teil der Mannschaften übernachtete in Zelten auf dem TV-Gelände und konnte dabei das Turnerheim als „Hotel“ nutzen. Der zuständige Organisator der Schifferstadter Jugger Torben Strubel berichtet, dass voraussichtlich an gleicher Stelle ein weiteres Turnier geplant wird. Interessenten können gerne unser Training besuchen.

Trainingszeiten: Montag und Mittwoch von 18:00 bis 19:30 Uhr im Städtischen Stadion. Ansprechpartner bitte beim TV-Schifferstadt erfragen.