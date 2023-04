Eine harmonische Jahreshauptversammlung gab es am Freitagabend, 14. April, beim MGV 1854 in deren Sängerklause. Viele Aktivitäten im musikalischen und geselligen Bereich bestätigten nach wie vor ein intaktes Vereinsleben. Dies machte sich auch bei den Neuwahlen bemerkbar, die allesamt per Handzeichen durchgeführt werden konnten und erneut die Vorstandsspitze bestätigte.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 26. April 2023.