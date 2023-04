„Die Menschen haben es mir leicht gemacht, hier anzukommen“

Die Premiere ist gelungen, denn die gute Resonanz und das Interesse an der neuen Veranstaltungsreihe „Gesichter der Pfarrei“ hat es eindeutig bestätigt. Initiiert wurde sie vom Gemeindeausschuss St. Laurentius. Gestartet wurde am Sonntagvormittag, 15. April, im Pfarrheim St. Laurentius unter dem Motto „Pfarrer Stefan Mühl stellt sich vor“. „Wir freuen uns, dass Sie sich sofort dazu bereiterklärten, diese Veranstaltung zu eröffnen“, betonte der 1. Vorsitzende des Gemeindeausschusses, Markus Hein, in seiner Begrüßung im Namen der Gemeinde.

