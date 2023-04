„Gespannt auf den 1. Oktober“: 1900 Quadratmeter beschäftigen den Tennisclub

1900 Quadratmeter beschäftigen den Tennisclub Schifferstadt (TCS) seit vielen Monaten. Erst war es Theorie, dann kam die Praxis hinzu. Und die fordert Arbeitsfleiß und Schweiß aller Ehrenamtlichen. Nach fünf Jahren Leerstand hat der Verein die ungenutzte Tennishalle, die unmittelbar an die Plätze in der Dudenhofener Straße angrenzt, erworben. Durch Erbbaurecht war die an die Stadt zurückgefallen. Der vorherige Betreiber hatte die Halle privatrechtlich geführt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 24. April 2023.