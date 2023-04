Neuer Jugendstadtrat gebildet

Schifferstadt. Seit 1996 gibt es in Schifferstadt einen Jugendstadtrat, der alle zwei Jahre neu gewählt wird. In diesem Jahr war es wieder soweit und ein neues Gremium wurde gebildet. Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren haben ihre Kandidatur für den neuen Schifferstadter Jugendstadtrat erklärt. „Unsere Richtlinien sehen eine Maximalgröße von 15 Mitgliedern vor, daher freue ich mich, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten im neuen Jugendstadtrat vertreten sein können“, freut sich der zuständige Beigeordnete Patrick Poss. Aus dem Gremium wurden in

der ersten Sitzung die Jugendbürgermeisterin Samira Gümüs sowie deren Stellvertreterin Sophie Rumm gewählt.

„Mir ist die Belebung und Neuwahl des Jugendstadtrates besonders wichtig, denn nur wenn alle gesellschaftlichen Gruppen ihren Input in Richtung Verwaltung und Stadtpolitik geben, können wir für alle Generationen gute Entscheidungen treffen“, äußert sich Poss. Der Blick der Jugend auf Projekte in unserer Stadt sei erfrischend und eröffne neue Perspektiven.