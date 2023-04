Liturgie und Musik harmonisch vereint

Einen feierlichen musikalischen Abschluss der Ostertage bildete im Hochamt in St. Jakobus an Ostermontag die Aufführung der „Messe in C-Dur“ opus 169 von Josef Gabriel Rheinberger, das von Pfarrer Albrecht Effler zelebriert wurde. Dieser ging in seinen einleitenden Worten auf das Leben und das musikalische Schaffen dieses schweizer Komponisten und das Evangelium der Emmausjünger nach Lukas ein, in dem besonders die Osterbotschaft zum Ausdruck komme.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 15. April 2023.