„Crème de la Krämer“ mit Anna Krämer Muttertagsmatinee im Alten Rathaus

Schifferstadt. Am Sonntag, 14. Mai 2023 findet um 11 Uhr im OG des Alten Rathauses in Schifferstadt die Muttertagsmatinee statt. In diesem Jahr ist Anna Krämer, ein Mitglied der Schönen Mannheims, mit ihrem Solo-Konzert zu Gast. Die Sängerin, Schauspielerin und Comediènne Anna Krämer bietet dort allerhand Crèmetörtchen an: Ihre Stimme, ihre Komik, ihren Charme, ihre Wandlungsfähigkeit und reichlich Selbstgebackenes. Sie richtet den Zeigefinger immer direkt auf sich und trifft dabei mitten in Herz und Seele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Vollblut- Entertainerin singt in poetischen Bildern ihre Lebenslieder, schlüpft hemmungslos in alle Charaktere, wenn sie Szenen mit sich selbst spielt. Sie tanzt gerne aus der Reihe, wenn sie Musik-Genres einfach überschreitet und neu garniert. Von sanfter Chansonnière bis Rockröhre, von Monnemer Gosch bis Musicaldiva bietet sie eine Mischung aus Comedy, musikalischer Größe und tiefer Emotion.

Eintrittskarten gibt es für 10 Euro, inklusiv 1 Glas Prosecco an der Infotheke im Rathaus-Foyer zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses. Das Kulturbüro Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden zu dieser Veranstaltung ein.