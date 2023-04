„Digitales Reisevergnügen – Planung und Durchführung eines Städtetrips mit dem eigenen Smartphone“

Rhein-Pfalz-Kreis. Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis macht im Juli 2023 erlebbar, wie das eigene Smartphone die Reiseplanung und -durchführung erleichtert. Der Kurs ist gebührenfrei und wird in Kooperation mit der landesweiten Initiative „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz“ angeboten. Angesprochen sind reiseinteressierte Menschen, die bereits erste Grundlagenkenntnisse in der Bedienung ihres Smartphones haben und jetzt erfahren möchten, wie sie digitale Unterstützung bei der Planung und Durchführung einer Reise bekommen. Bei der Planung einer fiktiven Städtereise wird spielerisch in die digitale Urlaubswelt eingetaucht. Dabei werden u.a. Online-Portale vorgestellt, die den besten Preis für die Unterkunft ermitteln, sowie Apps, die wichtige Informationen rund um den Urlaubsort und die notwendigen Verkehrsverbindungen aufzeigen. Es werden auch Fragen behandelt, wie das eigene Smartphone während der Urlaubsreise ganz konkret unterstützt. Im Laufe der digitalen Reise werden alle wichtigen digitalen Helfer auf dem Smartphone angelegt, damit diese für die nächste Reise zur Verfügung stehen. Termine sind am 4./6./11./18. Juli 2023, von 9 bis 12 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt für max. 12 Teilnehmende, Kursnummer H802003S01. Der Kurs ist gebührenfrei. Anmeldungen sind über die die örtliche vhs-Schifferstadt, E-Mail: kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel.: 06235-44 593 (vormittags) oder online unter www.vhs-rpk.de. möglich.

