Mit dem Ball auf Eierjagd

Eine frische Idee ist angekommen bei den Mitgliedern und Besuchern des FSV Schifferstadt. Erstmals wurde am Karsamstag zum Ostereierschießen eingeladen – statt mit Luftgewehr oder Kleinkaliber wurde hier ein anderes Geschütz aufgefahren.

Ein Netz im Netz war das Hindernis. Areashooter heißt das Teil auf Neudeutsch. Die Bedeutung erschließt sich aus der Machart. In allen vier Ecken sind Flächen ausgespart. In diese Bereiche – „area“ also – soll geschossen werden.

