Musikalische Osterfeiertage und die Orchestermesse in St. Jakobus

Schifferstadt. Die Osterfeiertage in der Pfarrkirche St. Jakobus Schifferstadt werden stimmungsvoll von den Chören an St. Jakobus begleitet. An Gründonnerstag, dem 6.4.23, um 19.00 gestaltet der Chor das Abendmahlsamt u.a. mit Gesängen aus Taizé und dem „Christus factus est“ von Anton Bruckner. Die Karliturgie vom Leiden und Sterben Christi an Karfreitag, um 15.00 Uhr, begleiten Choräle von J.S. Bach, T. Vittoria u.a.. In der Osternacht am Karsamstag erklingt u.a. der „Osterchor“ von P. Mascagni und traditionell das glanzvolle „Halleluja“ von G.F. Händel. Auch schon traditionell und schön ist das Singen der Schola Cantorum während der Ostervesper am Ostersonntag, um 17.00 Uhr.Glanzpunkt ist die Orchestermesse an Ostermontag, um 10.30 Uhr. Dieses Jahr erklingt die „Messe in C“ von J. G. Rheinberger für Soli, Chor und Orchester. Ausführende sind der Jakobuschor, ein Kammerorchester und Michael Filsinger an der Vleugelsorgel. Vokalsolisten sind: Michelle Niklis (Sopran), Gabriela Gomez (Alt), Andreas Seibert (Tenor) und Gideon Henska (Bass). Die Messe ist die einzige Messe mit Orchesterbegleitung komponiert von J.G. Rheinberger. Uraufführung war der Ostersonntag 1893 und zeichnet sich dadurch aus, dass keine klassischen Solopartien zu hören sind, sondern singen immer als Ensemble, als neue Klangfarbe. Die musikalische Gesamtleitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit.