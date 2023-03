„Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“

Zweite musikalische Passionsandacht am Mittwoch, 29. März, 19 Uhr

Schifferstadt (ise). Der Ökumeneausschuss der Protestantischen Kirchengemeinde und der Pfarrei Hl. Edith Stein laden zusammen mit ihren Organisten ganz herzlich ein zur zweiten musikalischen Passionsandacht mit dem Thema: „Aus tiefster Not schrei ich zu Dir“. Auf dem Programm stehen Orgelmusik, Psalmen/Texte und Gebete zur Fastenzeit.

Dieses Mal wird Organist Dr. Christian Schmidt am Mittwoch, 29. März, ab 19 Uhr, in der Gustav-Adolf-Kirche mit Choralvorspielen zu hören sein, unter anderem mit „Da Jesus an dem Kreuze stund“ und „Mensch, bewein dein Sünde groß“ von Johann Sebastian Bach, „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ von Johannes Brahms, „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Dietrich Buxtehude und „Du großer Schmerzensmann“ von Kurt Hessenberg.

Pfarrer Michael Erlenwein wird die Passionsandacht mit Bonhoeffer-Gedichten ergänzen.