„Starke Frauen aus 1.000 Jahren Pfälzer Geschichte“

Schifferstadt. „Aus dem Schatten ins Licht – starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ lautet der Titel der Wanderausstellung, die die Gleichstellungsbeauftragten ab Montag, 27. März im Rathausfoyer in Schifferstadt zeigen werden. Die Ausstellung der Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken ist drei Wochen lang zu Gast in Schifferstadt. Schlaglichtartig werden die Lebensbedingungen und Leistungen von 23 ausgewählten Frauen aus gut 1.000 Jahren Geschichte vorgestellt. Alle porträtierten Frauen haben einen Bezug zur Pfalz oder zu Gebieten, die historisch einmal mit der Pfalz verbunden waren. So finden sich unter den porträtierten Frauen Königinnen, Adelige, Klosterfrauen, Künstlerinnen, Politikerinnen, Unternehmerinnen, Widerstandskämpferinnen und viele mehr. Unter ihnen sind z.B. Liselotte von der Pfalz, Hildegard von Bingen, Lina Pfaff oder die Widerstandskämpferin Käthe Brunner. Aber auch die vielen Frauen, die Großes geleistet haben, die aber im Schatten der Männer in den Geschichtsbüchern nicht auftauchen, bekommen hier ein Gesicht: Frauen, die hinter Klostermauern, im Bereich von Haus- und Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe oder der Kinder- und Krankenpflege jahrhundertelang die Last des Alltags getragen haben. Die vorgestellten Frauen stehen exemplarisch für viele andere, meist namenlos gebliebene Heldinnen der Ereignis- und Sozialgeschichte.

Veranschaulicht werden die Lebenswege dieser herausragenden Persönlichkeiten anhand von informativen Kurzporträts. Zur Vernissage am Montag, 27. März um 18:30 Uhr im Rathaus-Foyer der Stadtverwaltung, Marktplatz 2, sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen. Die Wanderausstellung kann im Anschluss drei Wochen lang im Rathaus zu den bekannten Öffnungszeiten (Montag-Freitag von 8-12 Uhr und donnerstags von 14-18 Uhr) besichtigt werden.