Hoffmann-Duo im Schreiwer Hais’l

Schifferstadt. Humorvoll geht es in der Spielsaison im Schifferstadter Schreiwer-Hais’l weiter. Am Sonntag, 26. März, 11 Uhr, kommt das Hoffmann-Duo in die „guud Schdubb“, Lillengasse 5. Inge und Erich Hoffmann geben mir ihrem Programm „Ich babbel pälzisch ganz bequem“ Vollgas. Die Mischung bringt’s. Lieder, Chansons und Gitarrenklänge im Wechselspiel mit der Rezitationskunst Pfälzer Mundartliteratur. 60 Jahre Bühnenerfahrung sind der Garant für gute Unterhaltung bei der Matinee mit der familiären Atmosphäre. Der Eintritt inklusive aller Getränke beträgt nur fünfzehn Euro.

Infos und Anmeldungen unter der Rufnummer: 06235 / 98596.