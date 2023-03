VfK entgeht Insolvenz und stellt sich neu auf

Die Zeit des Bangens ist vorbei, der Ringsport in Schifferstadt vorerst gerettet. Mit einem neuen Vorstandsteam blickt der VfK 07 Schifferstadt zuversichtlich in die Zukunft und hofft, dass endlich Ruhe einkehrt.

Es waren Monate der Ungewissheit beim VfK, nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende Thomas Hacker Mitte November des vergangenen Jahres den Rückzug der beiden aktiven Mannschaften bekanntgab und zwei Wochen später gar eine mögliche Insolvenz in den Raum stellte. “Die Zahlungsunfähigkeit hat uns dazu gezwungen, dem Amtsgericht vorsorglich eine potentiell anstehende Insolvenz zu melden“, schildert Claudia Detroy, kommissarische Schatzmeisterin, die damalige Situation. Weil die mittlerweile neuinstallierte Vorstandsführung jedoch mit Hochdruck daran arbeitete, die prekäre Situation zu entschärfen, sei schnell Zuversicht eingetreten, den Verein doch noch retten zu können. Man habe umgehend Kontakt mit einem Rechtsanwalt für Insolvenzrecht aufgenommen, Beratungsgespräche geführt und sei letztlich zum Entschluss gekommen, nichts unversucht lassen zu wollen.

Den ausführlichen Artikel und wie es mit dem VfK 07 weitergeht lesen Sie in der Montagsausgabe des Schifferstadter Tagblatt.