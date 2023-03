TEAM31 e.V. feiert Einweihung neuer Vereinsräume

Schifferstadt. Der Verein TEAM31 e.V. konnte die Einweihung seiner neuen Vereinsräume feiern. Mitglieder des Vereins, Geflüchtete aus der Umgebung und Vertreter von Stadt und Land waren bei der Eröffnung anwesend und genossen einen schönen Abend. Der Vorstandsvorsitzende Karl Fischer begrüßte alle Anwesenden in einer Rede und betonte die Bedeutung der neuen Vereinsräume für die Arbeit des Vereins.

Die neuen Vereinsräume bieten Platz für Vereinstreffen, Sprachkurse und Workshops, so können die Angebote für die Mitglieder und Geflüchteten ausgeweitet werden.

Die Finanzierung der neuen Räume wurde durch ein Projekt ermöglicht, welches von der Caritas gefördert wurde. Der Vorstand des Vereins bedankt sich neben der Caritas außerdem herzlich bei der Mennonitengemeinde Kohlhof für eine großzügige Spende, die die Finanzierung der Räumlichkeiten mit ermöglichte.

Schifferstadts Bürgermeisterin, Frau Ilona Volk, sowie die Sozialbeigeordnete des Kreises, Frau Bianca Staßen, waren ebenfalls anwesend und haben die Arbeit, das Engagement und vor allem das Fachwissen von Team 31 e.V. gelobt.

Am Ende zog der Vereinsvorstand ein Resumee: „Wir sind sehr glücklich über unsere neuen Vereinsräume und freuen uns, dass wir damit unsere Arbeit erweitern können.“

Der Verein TEAM31 e.V. setzt sich für die Integration von Geflüchteten in Schifferstadt und Umgebung ein. Zurzeit suchen Sie wieder verstärkt nach Paten, die Geflüchtete unterstützen möchten. Patenschaften können eine große Hilfe für Geflüchtete sein, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und anzukommen. Wer Interesse an einer Patenschaft hat, kann sich gerne beim Verein melden. Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll den Geflüchteten ein leichterer Start in ihre neue Heimat und eine einfache und schnelle Integration ermöglicht werden.