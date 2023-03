Neue Kurse bei der vhs Schifferstadt

Schifferstadt. Am Dienstag, 28. März 2023 beginnt um 8:30 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 5 Termine, jeweils dienstags von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Erlernen oder vertiefen Sie in diesem Kurs die komplexe Technik des Scheibentöpferns: Angefangen von der Vorbereitung des Tons, über das Zentrieren der Ton-Masse auf der Scheibe und dem Formen der Objekte, bis zum anschließenden Abdrehen und Glasieren der Werkstücke. Alle Schritte und Techniken können Sie in diesem Kurs erlernen oder ihre vorhandenen Kenntnisse weiter vertiefen. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Um eine ausreichende Betreuung zu gewährleisten, können pro Kurs nur maximal zwei Anfänger aufgenommen werden. Anmeldungen sind nur über die Außenstelle Schifferstadt möglich.

Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

JKS: Offene Kreativwerkstatt (für 6-10 Jahre)

Am Freitag, 24.3.2023 geht es wieder los mit der „Offenen Kreativwerkstatt“. Von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr können Kinder im Alter von 6-10 Jahren im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, beim Malen, Zeichnen, Schnippeln und Kleben kreativ sein. Der Gesamtkurs findet bis 14. Juli 2023 jeden Freitag statt, es können aber auch Einzeltermine besucht werden.

Ihr lernt einfache Drucktechniken kennen und könnt Skulpturen aus verschiedenen Materialen herstellen. Ronja Job bringt immer ein paar Ideen für euch mit. Wenn ihr jedoch etwas anderes arbeiten wollt – in einer anderen Technik oder zu einem anderen Thema – hilft sie euch, diese Ideen umzusetzen. Die Offene Werkstatt bietet einen wettbewerbsfreien, geschützten Rahmen zum künstlerischen Arbeiten und Experimentieren.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Serata di musica italiana A2 – ein Abend mit italienischer Musik

Am Donnerstag, 23. März 2023 findet von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr der Kurs „Serata di musica italiana A2“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Haben Sie Lust an einen Abend mal etwas anders zu verbringen? Zum Beispiel mit italienischer Musik? Italienisch lernen durch Zuhören und Singen? Besser geht es nicht! Anhand eines ausgewählten Liedes mit sprachlichem A2 Niveau werden wir zusammen Verständnis- und Grammatikübungen machen, Spiele spielen und zu guter Letzt zusammen singen.

Vielleicht werden wir die Intonation unserer Stimme nicht verbessern, jedoch werden wir einen Abend voller Spaß verbringen und mit einem Ohrwurm nach Hause gehen und auf jeden Fall unsere Italienischkenntnisse trainiert haben. Vorkenntnisse in Italienisch auf A2 Niveau sind hilfreich und daher empfehlenswert.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Hatha-Yoga für Anfänger II

Am Donnerstag, 23. März 2023 beginnt um 15:45 Uhr der Kurs „Hatha-Yoga für Anfänger II“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 7 Termine, jeweils donnerstags von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr.Sie lernen in diesem Kurs achtsame Körper-, Atem- und Meditationsübungen kennen, die dazu beitragen, den Körper zu entspannen, Stress abzubauen und den Rücken zu stärken. Er bietet den sanften Aufbau des Körpers zu den zwölf Grundstellungen der Rishikesh-Reihe. Willkommen sind Anfänger und Wiedereinsteiger ohne Altersbeschränkung. Wer akute körperliche Beschwerden hat, sollte vorher ärztlichen Rat einholen. Eine Teilnahme während der Schwangerschaft ist leider nicht möglich.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.