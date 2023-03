Bertelsmann macht Traditionsverlag „RTV Media“ dicht: 87 Mitarbeiter betroffen / TV-Supplement liegt auch dem Tagblatt seit 1961 bei

(red). Der nächste Hammer trifft die Print-Branche. Die RTV Media Group mit dem millionenfach gedruckten Supplement rtv (dies liegt auch seit Jahrzehnten dem Tagblatt bei) verschwindet vom Markt. Und das schon Ende des Jahres. Seit 1961 ist die RTV media group mit Hauptsitz in Nürnberg ein Partner für viele Tageszeitungsverlage. Die Mediengruppe gibt u.a. die TV-Kombi „rtv Plus“ mit rund 4,1 Millionen Lesern (Verlagsangabe) und das Landmagazin-Bestseller „Land & Leute“ mit einer Auflage von 1,3 Millionen Exemplaren (IVW IV/2022) heraus. Als Teil des Bertelsmann-Konzerns ist die RTV Media Group bei der Bertelsmann Printing Group angesiedelt. Diese Ära endet nun. „Die RTV Media Group GmbH schließt zum 31. Dezember 2023, das Supplement RTV wird zum gleichen Zeitpunkt eingestellt“, bestätigt ein Sprecher von Bertelsmann. Betroffen seien insgesamt 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Begründet wird der drastische Schritt mit einerseits seit geraumer Zeit rückläufigen Werbeeinnahmen in den Print-Anzeige-Märkten und andererseits den extremen Preissteigerungen im Produktionsprozess. Letztere wurden und werden vor allem durch die stark angestiegenen Materialkosten, insbesondere bei Papier, die sehr hohen Energiepreise, die steigenden Personal- und Transportkosten sowie die hohe Inflation verursacht. In Summe befindet sich die Gruppe in einer nachhaltigen Verlustsituation. Und da es mittelfristig keine Aussicht gibt, dass sich diese Situation grundlegend ändert, musste man handeln und habe die Entscheidung getroffen, die Geschäftsaktivitäten zum 31. Dezember 2023 einzustellen.

Bei der Begründung nicht genannt werden die offensichtliche strategische Unlust von Bertelsmann aufs (auch digitale) Magazingeschäft sowie mögliche Management- und Vermarktungsfehler oder Versäumnisse – denn die Umfeldbedingungen gelten für alle anderen Verlage ebenso.

Hintergrund: Bertelsmann hatte zuletzt beim Hamburger Verlagshaus G+J drastische Entscheidungen getroffen. Zahlreiche Titel werden eingestellt, weitere verkauft. Nur die großen Marken, die für einen Großteil des Umsatzes sorgen, will das Unternehmen weiterführen.

Auch für unsere treuen Tagblatt-Abonnenten bedeutet dies eine große Umstellung. Seit der Gründung des TV-Supplements Anfang der 60er Jahr wurde das Heft dem Tagblatt beigelegt und ist so für viele zu einem unverzichtbaren Teil der Zeitung geworden. Selbstverständlich müssen unsere Leser auch nach dem Wegfall der rtv ab 2024 nicht auf ihre Fernsehzeitung verzichten. Derzeit laufen Verhandlungen, damit wir Ihnen ab Januar 2024 ein alternatives Produkt liefern können.