Stromausfall in Ludwigshafen: Feuerwehr befreit Menschen aus Aufzügen

Ludwigshafen (dpa/lrs). Wegen eines Stromausfalls im Großraum Ludwigshafen hat die Feuerwehr der pfälzischen Stadt acht Menschen aus stehengebliebenen Aufzügen befreien müssen. Zwei weitere Menschen hätten wegen eines ausgefallenen Sicherheitssystems ein Firmengelände nicht mehr verlassen können und ebenfalls von der Feuerwehr befreit werden müssen, teilten die Rettungskräfte in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Samstag mit. Insgesamt habe die Feuerwehr im Zusammenhang mit dem Stromausfall von Freitagabend bis Samstagmorgen im Gebiet Ludwigshafen 32 Einsätze gehabt. Unter anderem musste demnach ein auf ein Beatmungsgerät angewiesener Patient von seinem Wohnort in ein Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt seien bei der Integrierten Leitstelle für die gesamte Vorderpfalz am Freitag bis Mitternacht rund 1000 Notrufe eingegangen.

„Im Wesentlichen handelte es sich dabei um Fragen zu Ursache und Dauer des Stromausfalls“, teilte die Feuerwehr mit. Den Pfalzwerken zufolge war es wegen eines technischen Defekts im Umspannwerk Mundenheim am Abend zu einem Kurzschluss gekommen, der die Abschaltung von vier Hochspannungsleitungen zur Folge hatte. Es kam zu einem Stromausfall, der große Teile Ludwigshafens sowie Frankenthals und Umgebung betraf. Was den Defekt an einem Schalter ausgelöst habe, werde in den nächsten Tagen analysiert, hieß es.