Frauenwochen 2023: Vorträge, Kino und Vernissage

Rhein-Pfalz-Kreis. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März finden im Rhein-Pfalz-Kreis zahlreiche Veranstaltungen statt (wir berichteten). Vom Schatten ins Licht – Frauen auf dem Weg zur Macht! Davon berichtet Livia Gerster, Journalistin, Redakteurin bei der FAZ, am 8. März um 19.30 Uhr in einem Vortrag mit anschließender Diskussion und Umtrunk. Aufgezeigt werden die Folgen der geschlechtsbezogenen Datenlücke für Frauen, die mitunter lebensgefährlich sein können. Wie können Frauen, die Hälfte der Menschheit, sichtbarer gemacht und nicht vergessen, gar ignoriert werden?

Heinrich Pesch Haus, Frankenthaler Str. 229, 67059 Ludwigshafen; Eintritt frei, Anmeldung unter anmeldung@hph.kirche.org. Am 8. März um 19.30 Uhr erzählt Kathrin Tempel über eine Freiheitskämpferin, die zum Hambacher Schloss zieht. „Über dem Meer die Freiheit“ heißt ihr Buch, das sie im Katholischen Pfarrheim St. Antonius, Roxheimer Str. 4a, 67240 Bobenheim-Roxheim, vorstellt (Eintritt frei, Spende willkommen).

Der Mädelsabend im Kino Limburgerhof zeigt am 8. + 9. März jeweils um 19.30 Uhr den Film „Maria träumt – oder die Kunst des Neuanfangs“. Er erzählt die Geschichte einer Reinigungskraft, die nebenbei Gedichte schreibt. Als sie einen neuen Job bei der Pariser Academie des Beaux-Arts annimmt, taucht sie ein in eine glamouröse, ihr völlig fremde Welt und freundet sich mit dem dortigen Hausmeister an. Wagt sie einen Neuanfang? Capitol-Lichtspieltheater, Speyerer Str. 107a, 67117 Limburgerhof, Eintritt 9 € incl. Sektbar + 1 € Energiezuschlag. Reservierung unter www.capitol-limburgerhof.com.

Die „Dallmayr-Saga“ steht bei der Lesung von Lisa Graf im Mittelpunkt. Am 16. März um 19.30 Uhr berichtet sie über Kaffee, die Geschichte des Hauses Dallmayr und das Leben der Frau, die Dallmayr zum Erfolg führte. Stadtbücherei, Rehbachstr. 2, 67105 Schifferstadt, Eintritt 10 €, Karten unter 06235-925830

Wegwerfen und neu kaufen war gestern. Heute wird getauscht! Bringen Sie am 17. März von 17 – 19 Uhr zur Kleidertauschparty höchstens 20 Kleidungsstücke mit und tauschen Sie sich glücklich! Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstr. 16, 67105 Schifferstadt.

Die Vernissage zur Ausstellung „Aus dem Schatten ins Licht – Starke Frauen aus 1.000 Jahren Pfälzer Geschichte“ können Sie am 27. März um 18.30 besuchen. Gezeigt werden die Lebensleistungen von 23 ausgewählten Frauen, die in der Pfalz oder in historisch mit der Pfalz verbundenen Gebieten gelebt haben. Foyer der Stadtverwaltung, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt

Mit der Politik ins Gespräch kommen wollen die Veranstalterinnen der Workshopreihe „Empowerment für (mehr) Frauen in der Kommunalpolitik“ bei der Auftaktveranstaltung am 30. März um 17 Uhr im Heinrich Pesch Haus. Katharina Maria Drach wird mit einer Keynote die Notwendigkeit der Beteiligung von Frauen in Kommunalparlamenten darstellen und einen 11-Punkte-Plan aufstellen, wie Frauen für die Arbeit in politischen Gremien gewonnen werden können. In einer Podiumsrunde werden regionale Politikerinnen und Politiker diskutieren, wie der Frauenanteil, der sich bis dato bei 23 Prozent bewegt, erhöht werden kann.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.rheinpfalzkreis.de oder unter 0621-5909- 3450.