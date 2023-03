Premiere mit Präventionsgedanke: „(K)Ein Enkel zuviel“ in St. Jakobus

Schifferstadt. „(K)Ein Enkel zuviel“ heißt das Theaterspiel, mit dem das projektbezogene Präventionstheater in Schifferstadt am Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, im Pfarrzentrum St. Jakobus auf die Bühne geht. Der Theaternachmittag entspringt der Initiative der Sicherheitsberater für Senioren (SfS) in Schifferstadt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Kaffee und Kuchen werden in der Pause ebenso angeboten. Eine Spendenkasse ist aufgestellt. Das Geld wird in weitere Projekte der SfS fließen. Auch wird es eine Tombola geben, bei der am Ende des Theaters schöne Preise verlost werden.

Die Schifferstadter Bürger*innen können an diesem Tag auf den Service des Bürgerbusses zurückgreifen und sich zur Austragungsstätte bringen lassen. Anmeldungen dafür sollten bis Mittwoch beim Fahrerteam eingegangen sein. Reservierungen werden unter der Rufnummer 06235/44-555 entgegengenommen.

Das Präventionstheater wird unterstützt vom Polizeipräsidium Ludwigshafen/Zentrale Prävention und finanziell gefördert durch die Leitstelle Kriminalprävention beim Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz.